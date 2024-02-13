Кузьмичев считает, что конфликт между Джикией и Абаскалем еще не решен

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о ситуации между защитником красно-белых Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Такой конфликт погасить в моменте тяжеловато. Думаю, как Георгий и сказал, состоялся разговор и нашли приемлемое для всех решение — спокойно работать на благо команды и смотреть, как ситуация развивалась. Снизили градус конфликта, но сам конфликт, я думаю, не решен. Остаются ли шансы на продление контракта Джикии? Все будет зависеть от игры Джикии. Игрового времени ему Абаскаль будет немного давать, но все будет зависеть от того, как Георгий будет выглядеть на поле. Если он будет выходить и показывать, что соответствует уровню команды, думаю, удастся погасить этот конфликт и двигаться дальше», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах в составе «Спартака» во всех турнирах. Контракт Джикии истекает летом 2024 года.