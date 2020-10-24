«Зенит» — «Рубин»: Вендел, Дзюба и Шатов выйдут с первых минут, Азмун — вне заявки
Стали известны составы «Зенита» и «Рубина» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 16:00 мск.
В составе хозяев отсутствует форвард Сердар Азмун.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин, Вендел, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Шамкин.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Бегич, Сарфельт, Самошников, Бакаев, Шатов, Хван, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Зотов, Тарасов, Зуев, Игнатьев, Климов, Косарев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.