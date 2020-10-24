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«Зенит» — «Рубин»: Вендел, Дзюба и Шатов выйдут с первых минут, Азмун — вне заявки

15:15
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Стали известны составы «Зенита» и «Рубина» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 16:00 мск.

В составе хозяев отсутствует форвард Сердар Азмун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Ерохин, Вендел, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лунев, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Шамкин.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Бегич, Сарфельт, Самошников, Бакаев, Шатов, Хван, Кварацхелия, Йевтич, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Зотов, Тарасов, Зуев, Игнатьев, Климов, Косарев.

Зенит — Рубин

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