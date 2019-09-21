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«Зенит» — «Рубин»: Сутормин забил бывшему клубу

20:38
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«Зенит» увеличил преимущество над «Рубином» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0. Гол забил вышедший на замену Алексей Сутормин.

Летом форвард перешел из «Оренбурга» в «Рубин» — об этом казанцы официально объявили. Однако всего через неделю после трансфера было объявлено о переходе Сутормина в «Зенит». В результате за «Рубин» он провел только один контрольный матч.

Трансляция матча «Зенит» — «Рубин»

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