«Зенит» увеличил преимущество над «Рубином» в матче 10-го тура РПЛ — 2:0. Гол забил вышедший на замену Алексей Сутормин.

Летом форвард перешел из «Оренбурга» в «Рубин» — об этом казанцы официально объявили. Однако всего через неделю после трансфера было объявлено о переходе Сутормина в «Зенит». В результате за «Рубин» он провел только один контрольный матч.

Трансляция матча «Зенит» — «Рубин»