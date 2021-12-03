«Зенит» — «Ростов»: пенальти назначен правильно. Но следовало ли удалить зенитовца?
На 9-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Алексей Матюнин правильно назначил 11-метровый удар за фол Дмитрия Чистякова на Понтусе Альмквисте. При этом он наказал зенитовца предупреждением.
Второе решение может вызвать споры, ведь игрок ростовской команды убегал один на один с вратарем и лишился возможности забить гол. Матюнин посчитал, что Чистяков пытался сыграть в мяч, и потому ограничился желтой карточкой, не достав красную?
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