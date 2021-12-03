Ракицкий признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба.
По итогам опроса болельщиков Ракицкий набрал 27,88 процента голосов. Вторым стал Клаудиньо (27,06). Замкнул тройку Вильмар Барриос (13,74).
В текущем сезоне 32-летний Ракицкий провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
В ноябре он забил гол в ворота «Мальме» в матче Лиги чемпионов (1:1).
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-03-yaroslav-rakitskiy-vpervye-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-mesyatsa.htm
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