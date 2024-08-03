«Зенит» — «Ростов»: Педро открыл счет

«Зенит» открыл счет в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 1:0.

На 19-й минуте за сине-бело-голубых отличился Педро. Изначально гол не засчитали из-за положения вне игры, но после просмотра видеоповтора арбитры изменили решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».