Карпин — о закрытой крыше на «Газпром Арене» в матче «Зенит» — «Ростов»: «Бред сумасшедшего и вредительство»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен тем, что матч против «Зенита» в третьем туре РПЛ проводится под закрытой крышей.

Игра проходит на «Газпром Арене».

«Мягко говоря, непонятное решение. Крыши делаются, я так понимаю, для зимы, а закрывать их летом — бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение, кто этот человек. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения — это вредительство для футбола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».