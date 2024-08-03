Семак — о победе над «Ростовом»: «Получилась хорошая игра и в атаке, и в обороне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура РПЛ (5:0) с «Ростовом».

— Хорошая игра получилась: и в обороне, и в атаке. В позиционной обороне мы действовали достаточно надежно, за исключением стандартных ситуаций, где у «Ростова» было преимущество в лице высокорослых игроков. В остальном — забили хорошие мячи, использовали пространство, которое у нас было. Моментов создали достаточно. Болельщиков и ребят поздравляю с победой, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».