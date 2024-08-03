Радченко — о победе «Зенита»: «Ростов» не угадал с планом ведения игры»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Ростовом» (5:0).

— «Зенит» очень уверенно смотрелся в этом матче. Мне кажется, что тактически «Ростов» не угадал с планом ведения игры. Думаю, Валерий Карпин хотел действовать также, как и в предыдущих матчах: с высокой обороной и прессингом. Но, мне кажется, такая тактика не сработает с командами как «Зенит», в которых находятся такие быстрые футболисты как Вендел, Глушенков, Клаудиньо, способные в любой момент отдать голевую передачу, — сказал Радченко «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Денис Сафронов