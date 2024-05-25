«Зенит» — «Ростов»: форвард гостей Роналдо открыл счет

Нападающий «Ростова» Роналдо открыл счет в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России — 1:0.

Бразилец отличился на 54-й минуте встречи.

В параллельном матче «Краснодар» забил в ворота «Динамо» и повел со счетом 1:0. «Быки» станут чемпионами России в случае, если удержат победу над бело-голубыми, а «Ростов» не проиграет «Зениту».