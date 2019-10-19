«Зенит» — «Ростов»: Дзюба реализовал пенальти
19:18
В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимает «Ростов». Счет в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который реализовал пенальти.
Сам Дзюба и заработал пенальти, когда его толкнули в спину в штрафной. Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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