В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимает «Ростов». Счет в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

Сам Дзюба и заработал пенальти, когда его толкнули в спину в штрафной. Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне.

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