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«Зенит» — «Ростов»: Дзюба реализовал пенальти

19:18
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В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимает «Ростов». Счет в первом тайме открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

Сам Дзюба и заработал пенальти, когда его толкнули в спину в штрафной. Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне.

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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