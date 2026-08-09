«Зенит» — «Родина»: судья засчитал гол гостей. Его устроило качество повторов?

На 63-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2026/27 «Зенит» — «Родина» судья Игорь Капленков после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Антона Фролова и просмотра повторов на мониторе у поля объявил: «После видеопросмотра решение изменено. Нормальное единоборство. Гол».

Четырьмя минутами ранее рефери отреагировал на падение зенитовца у границы площади ворот, решил, что произошло нарушение правил, и взятие ворот не засчитал. Но с ним не согласились видеоарбитры.

Нужно отметить, что показанные в трансляции повторы не отличались качеством. Их потом продемонстрировали и Капленкову. Вероятно, упавший зенитовец действительно «нарисовал» фол, но почему это не подтвердили показом с использованием подходящих ракурсов ни нам, ни арбитру. Неужели ему подошли те повторы, что транслировались на экране монитора?