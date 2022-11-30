«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом» 3 февраля 2023 года

«Зенит» определился с датой проведения товарищеского матча с иранским «Сепаханом».

«Игра состоится 3 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан», расположенном в Исфахане. Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — говорится в официальном Telegram-канале «Зенита».

«Сепахан» из Исфахана — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель национального Кубка.

Российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборная России — от выступлений в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.