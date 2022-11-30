Игроки «Факела» выйдут из отпуска 10 января

Пресс-служба «Факела» сообщила о том, когда команда выйдет из отпуска.

«Наша команда выйдет из отпуска 10 января. На следующий день футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, а 12 января запланирована отправка «Факела» на учебно-тренировочный сбор. Места проведения сборов, а также информация о спаррингах команды будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.

«Факел» после 17 матчей занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.