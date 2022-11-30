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Сегодня, 15:25

Игроки «Факела» выйдут из отпуска 10 января

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Факела» сообщила о том, когда команда выйдет из отпуска.

«Наша команда выйдет из отпуска 10 января. На следующий день футболисты пройдут углубленное медицинское обследование, а 12 января запланирована отправка «Факела» на учебно-тренировочный сбор. Места проведения сборов, а также информация о спаррингах команды будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.

«Факел» после 17 матчей занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 13 очков.

ФК Факел (Воронеж)
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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