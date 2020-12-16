«Зенит» проведет первый сбор в ОАЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ над «Спартаком» (3:1) и сообщил дату начала первого сбора команды зимой.

— Первый гол со стандартного положения спустя долгое время. При этом на скамейку вернулся Тимощук, отвечающий за «стандарты». Это связано?

— Это стечение обстоятельств. Были моменты, но на стандартах у нас есть пока проблемы. Мы работаем над этим. График плотной. Получается сделать не все, что мы хотим. Будем работать над всеми компонентами.

— Где вы собираетесь проводить сборы?

— Времени не так много, но два полноценных сбора будут. Дадим возможность игрокам сыграться, дадим и тактические задания. Первый сбор точно будет в Дубае с 15 января. Место второго сбора под вопросом.

«Зенит» с 41 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 35 очков.

(Гоша Чернов)