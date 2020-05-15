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«Зенит» приступил к тренировкам в Удельной

08:00
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Как стало известно «СЭ», игроки «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной. Футболисты работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. В занятиях поочередно принимает участие весь состав, включая легионеров — сине-бело-голубые не распускали никого по домам на период карантина. Из-за того, что установлена определенная очередность тренировок, они проходят с утра до вечера, зенитовцы между собой практически не пересекаются. При этом команда недавно прошла тест на коронавирус — нет ни одного положительного результата.

Напомним, что Министерство спорта РФ разработало и разослало руководству регионов рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения коронавируса в соответствии с установками Роспотребнадзора. Среди положений первого этапа есть следующие: разрешаются индивидуальные занятия физкультурой и спортом, в том числе, на открытом воздухе, при условии соблюдения дистанции в пять метров; допускается организация тренировочных мероприятий членов сборных, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку по согласованию с субъектами РФ.

По нашей информации, в таком же формате готовятся к возобновлению сезона «Ростов» и «Краснодар». В пятницу, 15 мая, состоится исполком РФС, где с высокой долей вероятность будет принято решение о доигровке турнира в РПЛ.

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