«Зенит» презентовал Соболева в клубном магазине

Нападающий Александр Соболев в среду был представлен журналистам в качестве игрока «Зенита» в магазине клуба на Невском проспекте.

Соболев прошел процедуру, как и все новички сине-бело-голубых: он нанес свою фамилию и 7-й номер на футболку, после чего подписал ее. Кроме того, форвард оставил автограф на стене магазина, как по традиции делают прочие новые игроки.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Дебют форварда за новую команду может состояться 8 сентября в товарищеском матче с «Кайратом» из Алматы.