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«Зенит» представил обновленную концепцию клубного канала с Орловым в роли ведущего

12:41
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«Зенит» в своем официальном Twitter показал шуточный вариант концепции клубного Youtube-канала.

— В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны.

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