«Зенит» представил обновленную концепцию клубного канала с Орловым в роли ведущего
«Зенит» в своем официальном Twitter показал шуточный вариант концепции клубного Youtube-канала.
— В рамках масштабного исследования клуб проанализировал основные ценности представителей поколения «зумеров», изучил более одного миллиона роликов платформы TikTok и провел серию экспертных интервью с влиятельными YouTube-блогерами, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Данные, полученные рабочей группой, легли в основу нового, современного и трендового «Зенит-ТВ». Сегодня зрители увидят первый выпуск новой программы, которая собрала все лучшее, что есть на медиарынке страны.
«Зенит-ТВ»: новые ведущие, новые рубрики, новый стиль.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 1, 2020
Сегодня официальный интернет-канал сине-бело-голубых полностью поменяет концепцию.
Все подробности: https://t.co/rVlaZYXHjt pic.twitter.com/eYBYUfodmV