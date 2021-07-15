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«Спартак» показал, как разыграл клубного врача перед игрой с «Рубином». Видео

03:50
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Игроки «Спартака» разыграли врача команы Глеба Чернова на разминке перед матчем Кубка Матч Премьер против «Рубина» (4:0). В Twitter было опубликовано видео этого момента.

«Экстренно вызвали его с другого конца поля из-за «травмы» Саши Соболева. Что было дальше — просто великолепно», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Рубин» и «Спартак» сыграют в 1-м туре сезона-2021/22 в чемпионате России.

Спартак — Рубин

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Евгений Козинов все материалы автора

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