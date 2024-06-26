«Зенит» представил Латышонка, Горшкова и Волкова в клубном магазине

«Зенит» представил голкипера Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова в фирменном магазине на Невском проспекте.

По традиции новички команды сами нанесли свои фамилию и номер на футболку «Зенита». Волков забрал 82 номер, Латышонок — 1-й, а Горшков — 4-й, который ранее принадлежал Данилу Круговому, подписавшему контракт с ЦСКА.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара». Горшков ранее выступал в «Крыльях Советов», а Латышонок — в калининградской «Балтике».