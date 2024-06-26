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Сегодня, 13:30

«Зенит» представил Латышонка, Горшкова и Волкова в клубном магазине

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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«Зенит» представил голкипера Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова в фирменном магазине на Невском проспекте.

По традиции новички команды сами нанесли свои фамилию и номер на футболку «Зенита». Волков забрал 82 номер, Латышонок — 1-й, а Горшков — 4-й, который ранее принадлежал Данилу Круговому, подписавшему контракт с ЦСКА.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара». Горшков ранее выступал в «Крыльях Советов», а Латышонок — в калининградской «Балтике».

ФК Зенит
Александр Волков (единоборства)
Александр Горшков (фигурное катание)
Евгений Латышонок
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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