Малышев назвал провокационным вопрос о задачах «Спартака» в следующем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах клуба в сезоне-2024/25.

«Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака»: понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые одержали 14 побед, потерпели 8 поражений и 8 игр сыграли вничью.