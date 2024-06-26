Малышев назвал провокационным вопрос о задачах «Спартака» в следующем сезоне
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах клуба в сезоне-2024/25.
«Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет. Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака»: понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может», — цитирует Малышева «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые одержали 14 побед, потерпели 8 поражений и 8 игр сыграли вничью.
Источник: РБ Спорт
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