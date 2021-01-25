«Зенит» показал встречу в Турции трех легенд клуба

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Twitter встречу трех легенд клуба в Турции.

На снимке директор департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин, старший тренер юношеской сборной России и «Томи» Александр Кержаков и тренер молодежной команды питерцев Константин Зырянов. Ранее они вместе играли в основе «Зенита» и становились чемпионами России в сезоне-2011/12.