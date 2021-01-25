«Зенит» показал встречу в Турции трех легенд клуба
12:33
Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Twitter встречу трех легенд клуба в Турции.
На снимке директор департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин, старший тренер юношеской сборной России и «Томи» Александр Кержаков и тренер молодежной команды питерцев Константин Зырянов. Ранее они вместе играли в основе «Зенита» и становились чемпионами России в сезоне-2011/12.
Встреча в Турции! ??? pic.twitter.com/QbmUCkP2uC— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) January 25, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю