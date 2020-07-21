«Зенит» показал грустного Дзюбу, реагируя на отмену «Золотого мяча»

«Зенит» иронично отреагировал на новость об отмене вручения «Золотого мяч — 2020».

Англоязычный Twitter команды под постом об отмене церемонии опубликовал гифку с грустным форвардом команды Артемом Дзюбой. Игрок в текущем сезоне провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что вплоть до 2010 года «Золотой мяч» вручался журналом France Football. И после этого по соглашению с ФИФА появилась награда, которая объединила в себя звание лучшего футболиста мира по версии французского издания и главной организации мира в этом виде спорта. Но в 2015 году закончился контракт, который не стали продлевать. И с 2016 года вновь вручается два титула — лучший игрок мира по версии FIFA и по версии France Football. С 2016 года дважды «Золотой мяч» брал Криштиану Роналду, потом был лучшим Лука Модрич, а в 2019 году победил Лионель Месси.