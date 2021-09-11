«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть в матчах с «Ахматом» и «Челси»
Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах команды, сообщается на официальном сайте клуба.
«Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении.
Таким образом, Малком и Клаудиньо смогут сыграть в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», а также во встрече группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».
Ранее ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила восьми бразильским футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней. Также санкции ФИФА подверглись и бразильцы, выступающие в России. «Зенит» отпустил своих игроков в сборные, однако отозвал их обратно, так как они не успевали пройти десятидневный карантин до клубных матчей.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-11-malkom-i-klaudino-smogut-prinyat-uchastie-v-blizhayshikh-matchakh-sine-belo-golubykh.htm
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