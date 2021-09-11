«Зенит» подтвердил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах команды, сообщается на официальном сайте клуба.

«Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении.

Таким образом, Малком и Клаудиньо смогут сыграть в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», а также во встрече группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

Ранее ФИФА по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила восьми бразильским футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней. Также санкции ФИФА подверглись и бразильцы, выступающие в России. «Зенит» отпустил своих игроков в сборные, однако отозвал их обратно, так как они не успевали пройти десятидневный карантин до клубных матчей.