«Не надо выбирать». «Рубин» анонсировал домашние матчи в стиле «Матрицы»

«Рубин» анонсировал следующие домашние матчи команды против «Урала» и «Зенита» в стиле фильма «Матрица». По сюжету главному герою предстоял выбор между красной и синей таблеткой.

«Не надо выбирать — приходи на оба ближайших домашних матча», — говорится в сообщении.

«Урал» выступил в виде красной таблетки, а «Зенит» — в виде синей. Напомним, на днях вышел трейлер четвертой части «Матрицы» с Киану Ривзом в главной роли.

Матч «Рубин» — «Урал» пройдет в понедельник (начало — в 18.30 мск.).