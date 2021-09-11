«Не надо выбирать». «Рубин» анонсировал домашние матчи в стиле «Матрицы»
«Рубин» анонсировал следующие домашние матчи команды против «Урала» и «Зенита» в стиле фильма «Матрица». По сюжету главному герою предстоял выбор между красной и синей таблеткой.
«Не надо выбирать — приходи на оба ближайших домашних матча», — говорится в сообщении.
«Урал» выступил в виде красной таблетки, а «Зенит» — в виде синей. Напомним, на днях вышел трейлер четвертой части «Матрицы» с Киану Ривзом в главной роли.
Матч «Рубин» — «Урал» пройдет в понедельник (начало — в 18.30 мск.).
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