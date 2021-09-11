«Бейся и побеждай в каждом эпизоде». «Локомотив» поздравил Баринова с днем рождения
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов 11 сентября отмечает день рождения. Игроку исполнилось 25 лет.
«Играй так же ярко и уверенно. Бейся и побеждай в каждом эпизоде. Будь лидером не только на футбольном поле, но и за его пределами. С днем рождения, Дима!» — говорится в сообщении «Локомотива» в Twitter.
Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. На счету хавбека 125 матчей за клуб, в которых он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Вместе с «Локо» Баринов стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.
Дмитрию Баринову — 25! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 11, 2021
Играй так же ярко и уверенно. Бейся и побеждай в каждом эпизоде. Будь лидером не только на футбольном поле, но и за его пределами ?
С днём рождения, Дима! ?? pic.twitter.com/XGncj66N2k
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