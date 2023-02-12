Полузащитник «Локомотива» Щетинин: «Дзюба и Смольников не «пихают», а подсказывают, помогают на поле. Это очень хорошо»

Воспитанник академии «Локомотива» полузащитник Михаил Щетинин прокомментировал товарищескую игру с екатеринбургским «Уралом» (2:1).

— Поздравляю команду с победой. Получился тяжелый матч. Я играл в первом тайме, мне тяжело было. Наверное, это была самая трудная игра на сборах. В первом тайме было достаточно жарко, это тоже сказывалось. В команде никто не сдавался, все играли до конца, только на победу.

— У нас уже начался третий сбор, почти идет его середина. Как оценишь, какие промежуточные итоги?

— Могу сказать, что после первых двух сборов физическое состояние гораздо лучше. Сегодня игра была достаточно интенсивная, поэтому было тяжело.

— Каково было сыграть с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым?

— Достаточно хорошо, потому что они с опытом. И они не «пихают», а подсказывают, помогают на поле. Это очень хорошо. И легче для меня.

— Какие-то советы уже успели тебе дать?

— Перед игрой сказали, чтобы играл спокойно, в меру жестко. Главное, чтобы не проигрывал единоборства, а дальше все получится.