"Зенит" победил "Оренбург" в молодежном первенстве благодаря дублю Бачинского

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (3:1). Дублем отметился нападающий Максим Бачинский.
"Зенит" набрал 36 очков и остался на 7-м месте в турнирной таблице. "Оренбург" с 12 баллами располагается на последней строчке.
Молодежные команды
21-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Оренбург - мол." (Оренбург) - 3:1 (1:0)
Голы: Бачинский, 14 (1:0). Плотников, 49 (2:0). Бачинский, 56 (3:0). Стрельцов, 90+3 (3:1).
Судья: Карасев (Псков).
30 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
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