«Зенит» победил «Крылья» в Самаре. Все решил супергол Жиркова

«Зенит» в гостях обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата России.

Петербургский клуб победил во втором матче кряду в рамках РПЛ и на время возглавил турнирную таблицу чемпионата. У «Крыльев» прервалась победная серия из трех игр подряд.

Победу гостям принес невероятный гол Юрия Жиркова. 36-летний футболист ударом в касание отправил мяч в ворота Рыжикова. Это его второй гол в этом сезоне. В самой концовке встречи отличился Артем Дзюба, который вышел на замену во втором тайме

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Жирков, 28 (0:1). Дзюба, 90+3 (0:2).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников (Терехов, 87), Антон (Кабутов, 60), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский (Радонич, 77), Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Жирков (Сутормин, 88), Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси (Мак, 78), Азмун.

Предупреждения: Караваев, 23. Мияйлович, 67. Комбаров, 85.

Судьи: Васильев (Ижевск). Мухтаров (Петрозаводск), Назаров (Невинномысск).

27 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 32560 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр