"Зенит" отправился в горы, Семак прыгал в реку. Фото

"Зенит" во время тренировочного сбора в Австрии побывал в горах. Фото опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в Сториз своего Инстаграма разместил видео. На нем – кадры прыжков в бурную реку с высоты. "Было здорово" и "Это было еще круче" – так описал тренер свои попытки.

Ранее сине-бело-голубые обыграли в товарищеском матче болгарский "Левски" (1:0). Единственный мяч забил Сердар Азмун. 29 июня петербургский клуб проведет две контрольные встречи – в 12.00 начнется игра с венгерским "Гонведом", в 17.30 – с "Црвеной Звездой"​.

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