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«Зенит» отправился на матч со «Спартаком»

16:03
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«Зенит» на своей странице Twitter сообщает, что питерская команда вылетела на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Отправились в Москву!» — подписана публикация.

Кто находится на борту самолета, неизвестно.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вопрос об участии в субботней игре Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Малкома должен решится сегодня.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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