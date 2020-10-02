«Зенит» отправился на матч со «Спартаком»
16:03
«Зенит» на своей странице Twitter сообщает, что питерская команда вылетела на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Отправились в Москву!» — подписана публикация.
Кто находится на борту самолета, неизвестно.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вопрос об участии в субботней игре Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Малкома должен решится сегодня.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).
Отправились в Москву! #СпартакЗенит #WinlineDerby pic.twitter.com/Jo7FtQCXVe— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 2, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи