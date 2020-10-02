«Зенит» отправился на матч со «Спартаком»

«Зенит» на своей странице Twitter сообщает, что питерская команда вылетела на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Отправились в Москву!» — подписана публикация.

Кто находится на борту самолета, неизвестно.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вопрос об участии в субботней игре Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Малкома должен решится сегодня.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября. Начало — в 19.00 (мск).