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14 марта, 17:17

Пименов — о том, будет ли «Спартак» ждать Промеса: «Кем? Президентом? Сколько ему будет лет?»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Если Промеса посадят, будет ли его ждать «Спартак»? Кем? Президентом? Сколько ему будет лет? Сейчас 30 и дадут семь с половиной. Может, раньше выйдет, может, нет. Квинси, конечно, много сделал для «Спартака», но мне кажется, надо идти дальше. «Спартак» — это бренд. «Спартак» — клуб с самой большой армией болельщиков. Нужен результат, надо подтягивать своих воспитанников или качественных легионеров», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае. Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Источник: Metaratings.ru
Квинси Промес
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Рубин – Ахмат
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П
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