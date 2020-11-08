«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» благодаря голу Дзюбы

«Зенит» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над «Краснодаром» (3:1).

На 17-й минуте игры Маркус Берг вывел краснодарцев вперед, реализовав пенальти за игру рукой Вендела в штрафной площади. Еще до перерыва команда Семака могла сравнять счет, но Артем Дзюба в компенсированное не сумел с 11-метрового переиграть Матвея Сафонова.

После перерыва хозяева сумели вырвать победу. Сначала Далер Кузяев замкнул прострел Сантоса вдоль ворот, а на 79-й минуте Дзюба в борьбе с Кайо забил решающий мяч. Подвел итог встречи на третьей компенсированной минуте Алексей Сутормин.

После данной победы питерцы вернулись на второе место с 30-ю очками. Лидирует — ЦСКА, у которого 31 балл. «Краснодар» же остался на десятом месте с 18-ю очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:1 (0:1)

Голы: Берг, 17 — с пенальти (0:1). Кузяев, 64 (1:1). Дзюба, 79 (2:1). Сутормин, 90+3 (3:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 45+1 (вратарь)

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 90+2), Дуглас Сантос, Вендел (Жирков, 88), Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Дзюба, Мостовой (Сутормин, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Сорокин, Чернов, Сулейманов (Кабелла, 61), Олссон, Газинский (Вилена, 52), Классон (Уткин, 61), Ионов, Берг (Марков, 81).

Предупреждения: Вендел, 13. Берг, 30. Кайо, 84. Кузяев, 88.

Судьи: Москалев (Воронеж). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир).

8 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».