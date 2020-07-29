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«Зенит» объявил об уходе Смольникова

11:11
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«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе защитника Игоря Смольникова. Как ранее сообщал «СЭ», он продолжит карьеру в «Краснодаре».

Смольников выступал за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

В прошедшем сезоне 31-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 миллиона евро.

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