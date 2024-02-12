Галактионов рассказал о будущем Тикнизяна в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем полузащитника Наира Тикнизяна в московском клубе.

«Наир — наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Я его знаю с детства. Он играл на молодежном чемпионате Европы, конкурируя, кстати, с Круговым. Тикнизян развивается и дает результат. Понятно, что у него есть свои особенности, импульсивный характер. При этом такой игрок должен быть в костяке команды. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы. Есть ли вариант, при котором Тикнизяна продадут против его воли? Если игрок не хочет уходить, кто его отдаст? Мы же не в НХЛ, где ты можешь утром проснуться, а тебя обменяли в другую команду. У нас такого нет», — приводит слова Галактионова Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.