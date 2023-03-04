«Зенит» разгромил «Пари НН», Малком сделал дубль

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«Зенит» дома победил «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России — 3:0.

В составе питерской команды отличились Александр Ерохин, а также дубль оформил Малком.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

«Пари НН» занимает 12-е место с 19 очками за 18 игр.