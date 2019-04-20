19:41 | Футбол — РПЛ

"Зенит" назвал стартовый состав на игру с "Краснодаром"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 24-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт РПЛ.

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников – Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони – Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

 

Краснодар - Зенит

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https://premierliga.ru/match/match_12766.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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