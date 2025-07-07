«Зенит» может вернуть из «Аль-Хиляля» Малкома, продав туда Вендела

По информации «СЭ», вингер «Аль-Хиляля» Малком может вернуться в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Aawsat Sport пишет, что саудовский клуб и бразилец ведут переговоры о расторжении контракта. Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги на Малкома не рассчитывает, а также у игрока конфликт с фанатами команды.

Скорее всего, футболист покинет Саудовскую Аравию летом. Интерес к нему проявляют из Бразилии, но приоритетом для Малкома является переход в клуб топ-5 лиг Европы. В этом случае он даже готов уступить в зарплате.

Если же интересных предложений из Европы не поступит, то Малком наверняка будет рассматривать вариант и с возвращением в «Зенит».

Кроме того, есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами: Малком вернется в Петербург, а в «Аль-Хиляль» последует 27-летний полузащитник Вендел. В таком случае сине-бело-голубым и клубу из Саудовской Аравии предстоит договориться о взаимных компенсациях за футболистов.

28-летний Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» летом 2023 года. С того момента он провел 98 матчей, забил 37 голов и сделал 31 результативную передачу.