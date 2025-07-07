«Краснодар»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Расписание летних игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России

Чемпион России «Краснодар» откроет сезон-2025/26 матчем Суперкубка против ЦСКА.

В премьер-лиге «быки» стартуют 20 июля гостевой игрой против «Пари НН». Дома краснодарцы 26 июля примут «Локомотив», а 2 августа — «Динамо».

Команда Мурада Мусаева летом проведет три игры в групповом турнире Кубка России. Ее соперники по группе — «Крылья Советов», «Динамо» и «Сочи».

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2025 года

12 июля, суббота

Суперкубок России. 18.00. «Краснодар» — ЦСКА (матч пройдет в Казани)

20 июля, воскресенье

Премьер-лига. 15.30. «Пари НН» — «Краснодар»

26 июля, суббота

Премьер-лига. 19.00. «Краснодар» — «Локомотив»

29 июля, вторник

Кубок России. 20.45. «Краснодар» — «Крылья Советов»

2 августа, суббота

Премьер-лига. 20.30. «Краснодар» — «Динамо»

10 августа, воскресенье

Премьер-лига. 15.30. «Торпедо» — «Краснодар»

13 августа, среда

Кубок России. 20.45. «Динамо» — «Краснодар»

17 августа, воскресенье

Премьер-лига. 20.30. «Краснодар» — «Сочи»

24 августа, воскресенье

Премьер-лига. 15.00. «Крылья Советов» — «Краснодар»

27 августа, среда

Кубок России. 18.30. «Сочи» — «Краснодар»

31 августа, воскресенье

Премьер-лига. 18.00. ЦСКА — «Краснодар»

Время начала матчей — московское.

«Краснодар» — чемпион России в сезоне-2024/25. Краснодарский клуб впервые в истории выиграл золото РПЛ.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Краснодара» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».