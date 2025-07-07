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«Краснодар»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Расписание летних игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпион России «Краснодар» откроет сезон-2025/26 матчем Суперкубка против ЦСКА.

В премьер-лиге «быки» стартуют 20 июля гостевой игрой против «Пари НН». Дома краснодарцы 26 июля примут «Локомотив», а 2 августа — «Динамо».

Команда Мурада Мусаева летом проведет три игры в групповом турнире Кубка России. Ее соперники по группе — «Крылья Советов», «Динамо» и «Сочи».

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2025 года

12 июля, суббота

Суперкубок России. 18.00. «Краснодар» — ЦСКА (матч пройдет в Казани)

20 июля, воскресенье

Премьер-лига. 15.30. «Пари НН» — «Краснодар»

26 июля, суббота

Премьер-лига. 19.00. «Краснодар» — «Локомотив»

29 июля, вторник

Кубок России. 20.45. «Краснодар» — «Крылья Советов»

2 августа, суббота

Премьер-лига. 20.30. «Краснодар» — «Динамо»

10 августа, воскресенье

Премьер-лига. 15.30. «Торпедо» — «Краснодар»

13 августа, среда

Кубок России. 20.45. «Динамо» — «Краснодар»

17 августа, воскресенье

Премьер-лига. 20.30. «Краснодар» — «Сочи»

24 августа, воскресенье

Премьер-лига. 15.00. «Крылья Советов» — «Краснодар»

27 августа, среда

Кубок России. 18.30. «Сочи» — «Краснодар»

31 августа, воскресенье

Премьер-лига. 18.00. ЦСКА — «Краснодар»

Время начала матчей — московское.

«Краснодар» — чемпион России в сезоне-2024/25. Краснодарский клуб впервые в истории выиграл золото РПЛ.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Краснодара» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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