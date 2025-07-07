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Пименов: «Затягивание трансфера Сергеева «Спартаком»? Политические игры. Игрок выбрал правильную команду»

Микеле Антонов
Корреспондент

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере нападающего Ивана Сергеева в «Динамо».

— Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров говорил, что как будто «Спартак» затягивал трансфер Сергеева.

— Не знаю, политические игры. С нашей стороны все было нормально. Все прошло хорошо. Для Ивана, считаю, выбор сделан верный.

— Но все же было ли какое-то затягивание? Можете ли вы сказать, что его точно не было?

— Это нормальный трансферный процесс. Игрок выбрал правильную для себя команду, надеюсь.

— Не было предпосылок к возвращению Сергеева в «Зенит»?

— Если бы «Зенит» хотел, он бы его забрал. Мы бы никак не могли сопротивляться. Это официально.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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Иван Сергеев
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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