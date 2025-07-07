Пименов: «Затягивание трансфера Сергеева «Спартаком»? Политические игры. Игрок выбрал правильную команду»

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере нападающего Ивана Сергеева в «Динамо».

— Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров говорил, что как будто «Спартак» затягивал трансфер Сергеева.

— Не знаю, политические игры. С нашей стороны все было нормально. Все прошло хорошо. Для Ивана, считаю, выбор сделан верный.

— Но все же было ли какое-то затягивание? Можете ли вы сказать, что его точно не было?

— Это нормальный трансферный процесс. Игрок выбрал правильную для себя команду, надеюсь.

— Не было предпосылок к возвращению Сергеева в «Зенит»?

— Если бы «Зенит» хотел, он бы его забрал. Мы бы никак не могли сопротивляться. Это официально.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.