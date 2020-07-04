«Зенит» может стать чемпионом в это воскресенье. Но должны совпасть два результата

«Зенит» после гостевой победы в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ над «Тамбовом» (2:1) оторвался от занимающего второе место в чемпионате «Локомотива» на 11 очков. Еще один преследователь «Краснодар» отстает на 14 очков, но провел на одну игру меньше.

Уже в ближайшее воскресенье «Зенит» может досрочно оформить второе подряд чемпионство. Для этого должны сойтись следующие два условия:

— «Зенит» побеждает в гостях «Краснодар»;

— «Локомотив» в субботу теряет очки в домашней игре с «Сочи».

При таком раскладе «быки» сохранят теоретический шанс достать лидера по набранным очкам (если сегодня победят «Ростов»).

Однако по личным встречам выше будут петербуржцы (в первом круге была зафиксирована ничья 1:1).

Первая пятерка чемпионата-2019/20