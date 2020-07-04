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«Зенит» может стать чемпионом в это воскресенье. Но должны совпасть два результата

09:25
«Зенит» может досрочно стать чемпионом России сезона-2019/20. Фото Виталий Тимкив
«Зенит» может досрочно стать чемпионом России сезона-2019/20. Фото Виталий Тимкив
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«Зенит» после гостевой победы в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ над «Тамбовом» (2:1) оторвался от занимающего второе место в чемпионате «Локомотива» на 11 очков. Еще один преследователь «Краснодар» отстает на 14 очков, но провел на одну игру меньше.

Уже в ближайшее воскресенье «Зенит» может досрочно оформить второе подряд чемпионство. Для этого должны сойтись следующие два условия:

— «Зенит» побеждает в гостях «Краснодар»;

— «Локомотив» в субботу теряет очки в домашней игре с «Сочи».

При таком раскладе «быки» сохранят теоретический шанс достать лидера по набранным очкам (если сегодня победят «Ростов»).

Однако по личным встречам выше будут петербуржцы (в первом круге была зафиксирована ничья 1:1).

Первая пятерка чемпионата-2019/20

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

25

18

5

2

52-12

59

2. Локомотив

25

14

6

5

36-26

48

3. Краснодар

24

12

9

3

40-23

45

4. Ростов

25

12

6

7

43-46

42

5. ЦСКА

25

11

7

7

31-26

40

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи




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