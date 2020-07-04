«Зенит» может стать чемпионом в это воскресенье. Но должны совпасть два результата
«Зенит» после гостевой победы в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ над «Тамбовом» (2:1) оторвался от занимающего второе место в чемпионате «Локомотива» на 11 очков. Еще один преследователь «Краснодар» отстает на 14 очков, но провел на одну игру меньше.
Уже в ближайшее воскресенье «Зенит» может досрочно оформить второе подряд чемпионство. Для этого должны сойтись следующие два условия:
— «Зенит» побеждает в гостях «Краснодар»;
— «Локомотив» в субботу теряет очки в домашней игре с «Сочи».
При таком раскладе «быки» сохранят теоретический шанс достать лидера по набранным очкам (если сегодня победят «Ростов»).
Однако по личным встречам выше будут петербуржцы (в первом круге была зафиксирована ничья 1:1).
Первая пятерка чемпионата-2019/20
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
25
|
18
|
5
|
2
|
52-12
|
59
|
2. Локомотив
|
25
|
14
|
6
|
5
|
36-26
|
48
|
3. Краснодар
|
24
|
12
|
9
|
3
|
40-23
|
45
|
4. Ростов
|
25
|
12
|
6
|
7
|
43-46
|
42
|
5. ЦСКА
|
25
|
11
|
7
|
7
|
31-26
|
40