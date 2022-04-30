«Зенит» — «Локомотив»: Малком забил в первом тайме

Нападающий «Зенита» Малком забил гол в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Бразилец вывел команду вперед в конце первого тайма — 2:1.

«Зенит» быстро разыграл угловой. Малком получил мяч в штрафной и нанес удар в дальний угол. Мяч, не задев никого по пути, нырнул под штангу ворот Гильерме.