Дарья Карпина прокомментировала поражение «Ростова» от «Краснодара»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась о поражении команды от «Краснодара» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Я некомпетентна, но как болельщик с маломальским пониманием считаю, что на ничью точно наиграли», — приводит слова Дарьи «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 42 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ.