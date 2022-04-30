Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— С чем связана ранняя замена Щетинина?

— Кирилл не вошел в ритм игры.

— Вы забили быстрый гол, а затем у «Ростова» не совсем получалось в игре. С чем это связано?

— В первой тайме мы вышли просто поиграть в футбол, а во втором — побеждать.

— Во второй половине игры «Ростов» создавал множество опасных моментов у ворот «Краснодара». Почему не удалось забить мяч?

— Это футбол. «Краснодар» выручали полевые игроки, которые выбивали мяч из пустых ворот.