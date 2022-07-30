«Зенит» — «Локомотив»: Бакаев забил первый гол за команду из Санкт-Петербурга

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев забил первый гол в официальных матчах за команду из Санкт-Петербурга.

26-летний россиянин реализовал пенальти на 90-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» — 4:0.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента этим летом. Игра с «Локомотивом» стала для футболиста четвертой в составе команды.