«Зенит» — «Локомотив»: Баринов получил красную карточку в конце матча

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в конце матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

На 90-й минуте россиянин сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым.

25-летний россиянин получил первую красную карточку в сезоне. Он пропустит матч «Локомотива» против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится 6 августа, начало — в 20.00 (мск).