«Зенит» — «Локомотив»: Баринов получил красную карточку в конце матча
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в конце матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».
На 90-й минуте россиянин сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым.
25-летний россиянин получил первую красную карточку в сезоне. Он пропустит матч «Локомотива» против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ. Игра состоится 6 августа, начало — в 20.00 (мск).
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|
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|Зенит
|3
|2
|1
|0
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|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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