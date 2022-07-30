5:0! «Зенит» разгромил «Локомотив», забив пять голов за тайм

«Зенит» с крупным счетом победил «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России. Питерцы выиграли со счетом 5:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Отличились полузащитники Вендел и Клаудиньо, а также вышедший на замену нападающий Иван Сергеев.

Причем Сергеев забил в первой же атаке после появления на поле. В этом моменте ему ассистировал хавбек Зелимхан Бакаев, который также вышел на замену.

Затем отличился и сам Бакаев. Он реализовал пенальти в концовке матча и забил первый гол в официальном матче за «Зенит».

Финальную точку в матче поставил Сергеев, который оформил дубль.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».