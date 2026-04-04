ЦСКА стал первым клубом в РПЛ, забившим после нарушения «правила 8 секунд»

В РПЛ впервые забили гол с углового, назначенного за нарушение «правила восьми секунд».

В 23-м туре РПЛ между ЦСКА и «Акроном» нападающий армейцев Лусиано Гонду забил после углового, который назначили за задержку ввода мяча в игру вратарем тольяттинцев Игнатом Тереховским.

Голкипер удерживал мяч в руках 12 секунд вместо положенных восьми, поэтому арбитр Владимир Москалев назначил угловой. Таким образом, ЦСКА стал первым клубом в истории РПЛ, забившим после наказания за нарушение «правила восьми секунд».

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее внес изменения в правила. С сезона-2025/26 за более длительное (свыше восьми секунд) удержание мяча вратарем назначается угловой удар в пользу соперника.