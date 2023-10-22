«Зенит» — «Крылья Советов»: Ежов отыграл один мяч в концовке

Вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов забил на 90+8-й минуте в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:3.

Ежов принял передачу на линии штрафной, сместился в центр и пробил. Мяч рикошетом от Страхини Эраковича влетел в ближний верхний угол.