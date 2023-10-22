«Зенит» — «Крылья Советов»: Ежов отыграл один мяч в концовке
Вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов забил на 90+8-й минуте в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:3.
Ежов принял передачу на линии штрафной, сместился в центр и пробил. Мяч рикошетом от Страхини Эраковича влетел в ближний верхний угол.
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 1
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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|
|
Матео Кассьерра
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|
Джон Кордоба
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|6
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
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Пари Нижний Новгород
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|3
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|1
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ЦСКА
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|1
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