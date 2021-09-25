«Зенит» — «Крылья Советов: ошибся ли судья, назначив пенальти после падения Дзюбы?
На 77-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, наказав защитника гостей Александра Солдатенкова 11-метровым ударом.
Капитан самарцев неаккуратно сыграл в своей штрафной площади. Он находился сзади Артема Дзюбы, пытался выбить мяч и ударил соперника по ноге.
В результате возникли основания для пенальти. Судья, занимавший хорошую позицию, без паузы указал на 11-метровую отметку.
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