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Судейство

«Зенит» — «Крылья Советов: ошибся ли судья, назначив пенальти после падения Дзюбы?

21:34
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. 25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. 25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. 25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1.
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1.
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На 77-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, наказав защитника гостей Александра Солдатенкова 11-метровым ударом.

Капитан самарцев неаккуратно сыграл в своей штрафной площади. Он находился сзади Артема Дзюбы, пытался выбить мяч и ударил соперника по ноге.

25 сентября. «Зенит» — «Крылья Советов».
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1.

В результате возникли основания для пенальти. Судья, занимавший хорошую позицию, без паузы указал на 11-метровую отметку.

25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1.
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1.
Зенит — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Александр Бобров все материалы автора

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